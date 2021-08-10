Kemal Kılıçdaroğlu, ‘CHP, Mehmet Şimşek’le görüştü’ iddiasına yönelik açıklama yaptı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Edinilen bilgilere göre CHP’nin eski AKP’li Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı adaylığına yönelik görüşmeler yaptığı iddialarına ilişkin “Bunu söyleyen CNN Türk. Bunlar sahte gündemler. Bizim bunlarla uğraşacak zamanımız yok. Aynı zamanda gündemimizde de böyle bir şey yok” dedi.
Kurmaylarına Türk Hava Kurumu’na güçlendirmeye yönelik bir yasa teklifi hazırlamaları talimatını verdiği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun, “THK’ye sahip çıkmak durumundayız” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun yangınlardan zarar gören yurttaşlarla bir araya gelmek üzere önümüzdeki günlerde Akdeniz ve Ege bölgelerinde ziyaretler düzenleyeceği öğrenildi.
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