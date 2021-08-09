CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Şimşek iddiasına yanıt verdi
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddiaları için "Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Hazine Eski Bakanı Mehmet Şimşek ile görüştüğü iddialarına basın toplantısında yanıt verdi.
Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında söz konusu iddia için “Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.” dedi.
Faik Öztrak şunları kaydetti:
“İddianın ortaya atıldığı kanal CNN Türk. Bugün bu soruyu soran kanallar ise neredeyse havuz medyasının tamamı. Manzara açık. Öyle görünüyor ki saraydan ellerine kendilerinin oynayacağı bir senaryo verilmiş. Bunun üzerinden yeni bir suni gündem harekatı başlatmaya, milletin asıl gündemini çalmaya çalışıyorlar. Allah akıl fikir versin başka bir şey söylemeye gerek yok.”
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