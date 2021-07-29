Selvi'den 'Kılıçdaroğlu adaylık için 2 isimle görüşüyor' iddiası

29 Temmuz 2021 Perşembe, 10:48

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Cumhurbaşkanlığı seçimi için iki yeni kulis" başlıklı yazısında, 2023'te yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Kılıçdaroğlu hakkında iddialarda bulundu.

Selvi, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu’nun A planının, Millet İttifakı’nın da kabul edebileceği, siyaset üstü ortak bir isim olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle iki isimle temas halinde olduğu ifade ediliyor" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın da bazı temaslarda olduğunu öne süren Selvi, "Bu isimlerden birinin geçmişte AK Parti’de önemli görevler üstlenmiş biri olduğu ifade ediliyor. Hemen aklınıza Abdullah Gül ya da Ali Babacan gelmesin. Onlar değil, daha yıpranmamış bir isim olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.