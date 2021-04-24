Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dış politika eleştirisi: Rüşvet alan adamdan büyükelçi olur mu?

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:33

TELE1 ekranında gazeteci Merdan Yanardağ’ın sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP yönetiminin uyguladığı dış politikaya sert sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu, AKP iktidarının dış politikasını, '17-25 yolsuzluk operasyonunda' çikolata kutusunda rüşvet aldığı belirtilen AKP'li eski Bakan ve Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış üzerinden eleştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"ŞU ANDA TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI YOK"

Türkiye’nin izlediği dış politikanın Türkiye’ye maliyet olarak yansıyor. Biz Türkiye olarak Azerbaycanla nasıl dostsak diğer ülkelerle de dost olmak zorundayız. Türkiye’nin Ermenistan ile olan ilişkilerini geliştirmesi lazım ABD’nin de destek vermesi lazım. Tarihçilerin işi siyaset olmaması lazım. Şu anda Türkiye’nin dış politikası yok. Yurtta barış cihanda barış ekseninden vazgeçtik. Gittik Mısırın iç işlerine karıştık. Kim Dış İşleri Bakanı İbrahim Kalın mı Çavuşoğlu’mu Milli Savunma Bakanı mı? Dış siyasette ana eksen yok ana hedef yok.

"RÜŞVET ALAN ADAMDAN BÜYÜKELÇİ OLUR MU?"

Siz dış politikayı Türkiye’nin çıkarları üzerine değil de bir kişinin üzerine yapılıyor. Dış politika sarayın çıkarlarına göre gidiyor. Rüşvet alan adamdan Büyükelçi olur mu? Bir devletin itibarı nasıl sıfırlanır. İşte böyle sıfırlanır. Büyükelçi deneyimi olmayanlar büyükelçi olarak gönderiliyor. Devlette bir liyakat olmalı. Büyükelçi olarak gönderdiğiniz kişi gönderdiğiniz ülkeleri bilecek. Sarayın yanında duruyor diye gönderemezsiniz.

"HER KAFADAN BİR SES ÇIKIYOR"

Devleti Yöneten bir kişi devletin tarihine saygı duyması gerekir TBMM’ye saygı duyması gerekir. Devleti kuran 115 milltevekilinin ne yaptığını biliyorsa devleti yöneten kişi ayrı bir toplantı yapmaz. Bütün yandaş medyada bunu canlı yayınlıyor. Bunu yapan kişinin Türkiye’yi yönetme yetkisi yoktur. Kendi Tarihini bilmeyen bir insanın kendi ülkesini yönetmesi mümkün değildir. Devlet şu an yönetilmiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bu ülkeye öykünürlerdi. Bizde de bir Mustafa Kemal çıkacak derlerdi. Ama bizim yöneticilerimiz tam tersine davranıyor.