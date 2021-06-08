Kemal Kılıçdaroğlu, MYK toplantısında gündeme dair açıklamada bulundu

08 Haziran 2021 Salı, 04:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, “Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kim” sorusunun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Gündeme getiren kişi herhangi biri değil, suçluyu bulmakla yükümlü olan İçişleri Bakanı” dedi.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj sorunu ve Ergene Havzası’ndaki kirliliğe yönelik de değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, “Ülkeyi 20 yıldır AK Parti yönetiyor ama 20 yıldır Ergene’yi temizleyemediler. Kaç dönemdir Ergene hakkında bir şeyler söylüyorlar ama temizlemediler. Ergene’nin pisliği Marmara Denizi’ne akıyor” diye konuştu.