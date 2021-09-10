Kemal Kılıçdaroğlu, "saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" notuyla "halk biliyor" videosu paylaştı

10 Eylül 2021 Cuma, 21:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yangın ve sel bölgelerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarını "HalkBiliyor" etiketiyle önceden paylaştığı bir videoyu yeniden kullandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Afetler meselesinde muhalefet sınıfta kalmıştır” iddiasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Halk biliyor doğruyu zaten ama Saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" dedi.

Erdoğan kendi gerçeküstü dünyasında rekor üstüne rekorlar kıradursun, biz belediyelerimizle halkımızın derdine koşmaya devam edeceğiz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 10, 2021

Erdoğan yaklaşık 3 hafta önce TV kanallarının ortak yayınına katılmış ve CHP'li belediyelerin yangın ve sel bölgelerinde yetersiz kaldığını öne sürerek "CHP’nin sayesinde, diyor. Yahu ne CHP’nin sayesinde? Ne yaptınız da CHP’nin sayesinde engellediniz? Acaba sizin karadan bu işlere müdahalelerde nerede itfaiyeleriniz, bunlarla müdahale etmeniz lazım. Şimdi bir yerde sel baskını var, sen sel afetinde acaba ne yaptın bunu ortaya koy, yok" demişti.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bu açıklamasının ardından, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapmıştı ve videoda Erdoğan'ın bu sözlerini aktardıktan sonra yangın ve sel bölgelerinde CHP'li belediyelerin çalışmalarını içeren kesitleri "HalkBiliyor" etiketiyle paylaşmıştı.

"SARAY DA GÖRSÜN..."



Kemal Kılıçdaroğlu'dan yeniden "halk biliyor" videosu — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 10, 2021

Erdoğan’ın bugün Kahramanmaraş’ta aynı iddiayı tekrarlaması üzerine Kılıçdaroğlu, twitter hesabından aynı videoyu yeni mesajla paylaştı. Kılıçdaroğlu, “'Afetler meselesinde muhalefet sınıfta kalmıştır' yalanını yine tekrar etmiş Erdoğan. #Halkbiliyor doğruyu zaten ama Saray da görsün diye yeniden paylaşıyorum" dedi.