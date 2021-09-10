CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Onu fazla ciddiye almamamız lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini hedef alan sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Bugün Kahramanmaraş'ta konuşma yapıyor değerli beyefendi. Yine tabi ana tema doğal olarak benim, ‘Bay Kemal’ onun ana teması… Onu fazla ciddiye almamamız lazım. O kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler” dedi.





Kılıçdaroğlu, İzmir'de Konak Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı. CHP'li belediye başkanlarına seçimlerden önce, “Harcadığınız para sizin paranız değil, milletin parası. Dolayısıyla hangi yatırımı yapıyorsanız, kaç liraya yaptığınızı da mutlaka halka anlatın” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Burada dikkat ettim, yaptığınız çalışmalarla ilgili olan tanıtım filminde her yatırımın altında onun yapım bedeli de yer alıyor. Bunu dikkat aldığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

'YOKSUL MAHALLELERE POZİTİF AYRIMCILIK YAPMAK GEREKİYOR'

CHP'li belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Seçildiğiniz andan itibaren size oy versin, vermesin bütün kenti kucaklayacaksınız. Bana oy vermedi, oraya hizmet götürmeyeyim' anlayışı hiç olmayacak” dediğini anımsatarak, “Çünkü yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Dostlarımızla beraber yapıyoruz bütün bunları. Bizim belediye başkanlarımız, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla çok daha geniş bir kitleyi belediye başkanlarımız kucaklıyorlar. Dedim ki, ‘Ayrımcılık yapmayacaksınız.' Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Onlar kentin kültüründen, kentin olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyorlar" dedi.

