Kemal Kılıçdaroğlu’dan ‘fezleke’ yanıtı: Ellerinden geleni yapsınlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’e fezleke gönderildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, hakkında 4 yıl hapis istemiyle düzenlenen fezlekeye ilişkin “Bu fezlekeler gelecek. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Siz kendi önünüze bakın, çalışmalarınıza devam edin” ifadelerini kullandı.
CHP MYK, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “İngiltere’de aşı için önce 100 sonra da 50 sterlin ücret alındığını” iddia etmesine yönelik Kılıçdaroğlu, “Bırakın Türkiye’yi Avrupa’da bile yalanlanıyor. Bir insan, gerçekliği herkes tarafından bilinen bir şey hakkında milletin gözünün içine baka baka, pişkinlikle nasıl böyle bir yalan söylüyor, hayret verici” dedi.
ŞENTOP’U KURTARMAZ
Tank Palet Fabrikası’nın büyük ortağı BMC’nin çoğunluk hissesinin el değiştirmesine yönelik süreç hakkında da değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu’nun “Bu süreç sadece Katar ortaklığıyla ilgili değil. Rant mafyasının, Tayyip Erdoğan ile el ele nasıl devletin gelirlerine çöktüğüne, kamu mallarının nasıl peşkeş çekildiğini görmek açısından çok önemli. Bunu bu yönüyle millete anlatmak gerekiyor” dediği öğrenildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un, CHP’nin “10 bin dolar rüşvet alan siyasetçi” hakkındaki mektubuna verdiği “Eski vekil, TBMM Başkanlığı’nın sorumluluğu yok” yanıtı hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu, “TBMM İçtüzüğü, Meclis’in sadece mevcut milletvekillerinden değil, milletvekilliği yapmış olanlardan da mesul olduğunu söylüyor. Bu kişinin şu anda mevcut milletvekilleri arasında olmaması Şentop’u sorumluluktan kurtarmıyor. Parlamenterler Birliği’nin, ‘Bizi zan altında bırakıyorsunuz. Bunu açıklayın, kimmiş bu isim, herkes öğrensin’ diye bir açıklama yapması gerekir” ifadelerini kullandı. Temmuz başında açıklanan elektrik, doğalgaz ve LPG zamları da CHP MYK’nin gündemindeydi. Kılıçdaroğlu, memur ve emeklinin kayba uğratıldığını belirterek “Zamları temmuz başında açıkladılar. Etkileri haziran enflasyonuna, dolayısıyla memur ve emeklinin maaş zam oranlarına yansımadı. Burada yaşanan hak kaybını vatandaşa anlatmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.
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