Son fezlekenin içeriği ortaya çıktı: Kılıçdaroğlu hakkında 4 yıla kadar hapis talebi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 20:30

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun "sözde cumhurbaşkanı" ifadeleri nedeniyle açılan hakaret davasında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Davada ayrıca Kılıçdaroğlu’nun TCK’nın 53/1-2 maddeleri uyarıca velayet hakkından memuriyete belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması talep edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında düzenlediği fezleke, TBMM’ye ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yaptığı konuşma delil gösterilerek, “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret” suçlaması ile 4 yıl hapsi ve bazı haklardan mahrum bırakılması istendi. Soruşturma kapsamında TBMM’ye ulaşan fezlekede Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Kılıçdaroğlu’nun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde CHP Genel Merkezi’nde yaptığı basın toplantısındaki konuşmasının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, 11 Ocak’ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi. Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatan Başsavcılık; şikayet dilekçesi, ekleri ve bilirkişi raporları ışığında hazırlanan soruşturmayı tamamladı.

Kılıçdaroğlu’nun “Cumhurbaşkanı’na alenen hakaret suçunu işlediği” gerekçesiyle “dokunulmazlığının kaldırılmasını” talep eden fezlekeyi Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Bakanlık’tan TBMM’ye ulaşan fezleke Karma Komisyon’a sevk edildi. Fezlekede; Kılçdaroğlu’nun TCK 299 kapsamında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası alması, TCK 53 kapsamında da bazı haklardan mahrum bırakılması talep edildi.

CHP İLE AKP ARASINDA POLEMİK OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu, 10 Ocak'ta, “2020 yılında bir ülkenin sözde cumhurbaşkanı, bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip 'ben o gazeteyi okumuyorum, siz de satın almayıp, okumayın' diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı düşünün. Sıradan bir kişi bunu söylemiyor, devleti yöneten en tepedeki koltukta oturan zat söylüyor” ifadelerini kullanmıştı.

CHP liderinin bu sözleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “özür dilemesi” çağrısında bulunarak, “Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır” demişti

AKP’den peş peşe tepkiler gelmiş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da, sosyal medya paylaşımında “Sözde Cumhurbaşkanı ifadesinin zararı, Anayasa’ya göre ve millet iradesiyle seçilen bir Cumhurbaşkanı’na değil, sözün sahibinedir. Anayasal kurumlara, meşruiyete, milli iradeye saygı göstermek, herkesin vazifesidir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise, “Cumhurbaşkanı, Anayasamızın 103. Maddesine göre “Üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma (…) namusum ve şerefim üzerine andiçerim” diye yemin eden ve bu yemine uygun hareket eden kişidir” hatırlatmasında bulunmuştu.