Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '17 Ağustos' paylaşımı

17 Ağustos 2021 Salı, 19:50

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. İzmit Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabı üzerinden Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.

'DEVLET' VURGUSU



Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.