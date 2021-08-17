Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '17 Ağustos' paylaşımı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden, büyük kayıplara neden olan 17 Ağustos Marmara Depremi hakkında açıklama yaptı.
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin üzerinden 22 yıl geçti. İzmit Gölcük merkezli 7,4 büyüklüğünde gerçekleşen depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı. Büyük kayıplara neden olan felaketten 200 binin üzerinde ev ve işyeri etkilendi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Twitter hesabı üzerinden Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümü sebebiyle paylaşımda bulundu.
'DEVLET' VURGUSU
Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
Ülkemiz doğal afetler bakımından önemli riskler taşıyor. Afetlere karşı hazır olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir. 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde, depremde ve diğer afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımızı rahmetle anıyorum. Önlem hayat kurtarır.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) August 17, 2021
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