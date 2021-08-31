Kemal Kılıçdaroğlu’ndan 30 Ağustos kutlamasında seçim mesajı

31 Ağustos 2021 Salı, 01:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Parkı’nda düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99’uncu yıl dönümü kutlamaları etkinliğine katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte sahnede Kılıçdaroğlu'na çiçek verildi.

SEÇİM MESAJI

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "30 Ağustos’un üzerinden 99 yıl geçti. Önümüzdeki yıl cumhuriyetin 100. yılını kutlayacağız. 100 yıl geçmiş. 100 yıl içinde çok badireyi atlattık. Sorunlarımız oldu. Ama cumhuriyeti yaşattık ve yaşatmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki seçimlerde Allah’ın izniyle cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: