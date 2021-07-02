Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye 'kapak fotoğrafı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’liler tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter kapak fotoğrafını, 'AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz' yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.

cumhuriyet.com.tr
02 Temmuz 2021 Cuma, 08:22
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye 'kapak fotoğrafı' yanıtı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun ziyaretleri kapsamında gençlerle bir kafede bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşarak, AKP’liler tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi.

“DERTLERİ TWITTER KAPAK FOTOĞRAFIM”

Gençlerle ilgili kapak fotoğrafında ‘Shutterstock' görseli kullandığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu, “Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını da ‘AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz' yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.


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