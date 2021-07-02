Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye 'kapak fotoğrafı' yanıtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’liler tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Twitter kapak fotoğrafını, 'AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz' yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun ziyaretleri kapsamında gençlerle bir kafede bir araya gelerek sohbet etti. Kılıçdaroğlu, o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşarak, AKP’liler tarafından kendisine yöneltilen ‘kapak fotoğrafı’ eleştirilere yanıt verdi.
“DERTLERİ TWITTER KAPAK FOTOĞRAFIM”
Gençlerle ilgili kapak fotoğrafında ‘Shutterstock' görseli kullandığı için eleştirilen Kılıçdaroğlu, “Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle” dedi.
Geçenlerde Ak Parti trollerini harekete geçirmiş, Shutterstock başlığını TT yapmaya çalışıyordu. Neymiş dertleri dersiniz? Twitter kapak fotoğrafım. Ülke dertleriyle dertlenmekten o kadar uzaklar ki. Ak Parti yönetimine meşgale olsun diye Shutter partisi yaptık gençlerle ?? pic.twitter.com/PDjfb4DImn— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) July 1, 2021
Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabındaki kapak fotoğrafını da ‘AK Parti üst yönetimi buralarda takılıyor. Az sabretsinler, biz geliyoruz' yazılı görsel ile değiştirdiği görüldü.
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