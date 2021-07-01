Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi resti: Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin, "Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim" açıklaması yaptı.
CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla feshedilen İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada ''Bir imza ile kaldırdılar, bir imza ile ihya edeceğim'' ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:
"LÜKS ARABALARI MI VAR SATACAĞIM ONLARI"
Lüks arabaları mı var satacağım onları. Bir kişi 11 yerden aylık alacak, bitireceğim bunların tamamını. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Adaletin olmadığı yerde evlerde huzur yoktur. Adaletin olmadığı yerlerde fiyatları alabildiğine gider, birilerinin sarayında lüks vardır. Hiç endişeniz olmasın.
"BİR İMZA İLE İHYA EDECEĞİM"
Kadına kim şiddet uyguluyorsa karşısında bu kardeşinizi bulacak. İstanbul Sözleşmesi bir imza ile kaldırdılar bir imza ile ihya edeceğim.
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