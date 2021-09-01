Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'aday' ve 'adaylık' açıklaması

01 Eylül 2021 Çarşamba, 09:49

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu oldu.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rüşvet alan 4 bakanı Yüce Divan'a gönderirse kendisinin de yargılanacağı konusunda tehdit edildiğini söyledi.

Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları söyle:

- Erdoğan Bayraktar daha önce de benzer açıklamalar yaptı.

- Rüşvet alan 3 bakanın görev değişimi yapıldı, Erdoğan Bayraktar görevden alındı.

- Olayın Yüce Divan'a gitmesi gerekirken göndermediler. Olayı kapattılar.

- Bir internet sitesinde yapılan söyleşiden sonra olay büyüdü. Söylediği yıllar önce söylediğinden farklı değil. Rüşvet var ortada. Olayın gündeme gelmesi Erdoğan'ın hala sessizliğini koruması. Cemil Çiçek'in "Evet onların Yüce Divan'a gitmesi gerekirdi" demesi doğru bir ifade.

- Erdoğan Bayraktar, "Beni niye 3 bakanın yanına koydunuz" diyor. "Ben söylenenleri yaptım, benim suçum görevi kötüye kullanmak olabilir" diyor.

ERDOĞAN'A 'BAYRAKTAR' TEHDİDİ

- Gönderemediler Yüce Divan'a. Çünkü gönderirsen işin ucu sana gidecek tehdidi yapıldı ben biliyorum.

- Bir ülkenin bir numaralı insanı eğer mal varlığı dolayısıyla tehdit ediliyorsa, o kişi o ülke için beka sorunudur.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ GÖRÜŞMELERİ

- Sedat Peker yüzünden. Erdoğan’ın söylemediği laf kalmadı, onların da bize söylemediği laf kalmadı. Sedat Peker malum açıklamalar yapıyordu. İşin içinde olduğu için isim, yer, zaman veriyor. Aksi olsaydı kanıtlayan deliller olurdu.

- Devlet şirket gibi yönetilmez. Siz bütün bunları yerle yeksan ediyorsunuz. Arap dünyasıyla yapılan kavgaya karşıyım. Erdoğan herkesle kavgalı, bu onun ayıbı.

ÇORUM'DAKİ OLAY

- Esnafla konuşuyorduk. Hanımefendi gördüğünüz tepkiyi gösterdi. Hata o hanımefendide değil onu buraya getiren; ona bu siyasi atmosferi yaşatan kişidedir. Belki kadın haklıydı ona göre söyleseydi düzeltirdik.. Devleti yöneten kişi kibirden uzak duracak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey alkış değil, eleştiri. Kadın kabul ederse evine gider konuşurum da 'neden böyle yaptı?' diye. Bu siyasi atmosferi yaşatıyorlar yukardakiler.

- Kimse bizi satın alamayacak. Biz tehditlere boyun eğmeyeceğiz.

- Kimseye el açalım istemiyoruz.

BÜYÜME RAKAMLARI: 21.7

- Ne büyüme ama. Bazıları büyüdü bazıları büyümedi. Manava, berbere, işçiye emekliye, işsize soralım 'geliriniz arttı mı?' diye. 'Kimin geliri arttı?' Dolarla devlete borç verenlerin geliri arttı. Dolarla alışveriş yapanların arttı... Asgari ücretliye soralım 'kim büyüdü?' diye.

- Karamsar bir tablo var Türkiye'de herkes emin olsun ülkeyi bu karanlıktan çıkaracağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

- Kişiye indirmek kadar yanlış bir şey yok. Önce kuralları koymalıyız. Temiz bir adam olacak, vatandaşlar arasından ayrım yapmayacak, nefsine hakim olacak, 'güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmeyeceğiz' demeyecek, yolsuzluklar konusunda dikkat edecek.

- Aday olacak kişinin devleti bilmesi gerek. Bilen bir insan kurumları geleneklerini bilir.

- Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Millet ittifakı olarak birden fazla adayımız olabilir. Bu konu erken bir konu.

UMUDUNUZ VAR MI?

Kimse karamsarlığa kapılmasın. Bizi kimse teslim almayacak. Herkesin huzurla yaşayacağı bir Türkiye'yi 6 ay içinde yapacağız. İşçilerin faizlerini sileceğiz. Tank palet fabrikasını geri alacağım.