Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

24 Nisan 2021 Cumartesi, 14:36

TELE1'de gazeteci Merdan Yanardağ’ın gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız' sorusuna, "Her partinin ayrı ayrı bir adayı mı olacak, yoksa anlaştığımız bir ortak aday mı çıkacak... Beraber oturup konuşacağız. Bizim ittifakın özünde demokrasi kültürü vardır" yanıtını verdi.





Erken seçim için ise sonbaharı işaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"BERABER OTURUP KONUŞACAĞIZ"

Bizim ittifakımız, Millet İttifakı eşitler arasında bir ittifaktır. Her parti aynı ağırlıkta. Dolayısıyla biz, seçimler sırasında oturup konuşmak zorundayız. Bir konuyu değil, birden fazla konuyu.

Bunlardan birincisi güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz. Elbbette ki bir aday olacak. Her partinin ayrı ayrı bir adayı mı olacak, yoksa anlaştığımız bir ortak aday mı çıkacak... Beraber oturup konuşacağız. Bizim ittifakın özünde demokrasi kültürü vardır. Cumhur İttifakı'nda ise tek adam kültürü vardur.