Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gözaltına alınan gençlere destek

30 Nisan 2021 Cuma, 13:41

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok’ta çektikleri pasaport videosu nedeniyle iki gencin gözaltına alınmasını eleştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu, "Gençler TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bileklerine kelepçe vurdurdun, medyaya sergilettin... Zulmün artsın ki çabuk gidesin derler Anadolu'da" yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şöyle konuştu:

Gençler TikTok'ta espri yaptılar diye, incecik bileklerine kelepçe vurdurdun, medyaya sergilettin... Zulmün artsın ki çabuk gidesin derler Anadolu'da! pic.twitter.com/LFcU4qipY5 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 30, 2021

"İki genç şaka yapıyorlar. Siz bunları alıyorsunuz incecik bileklerine kelepçe takıyorsun. Pasaportla adam kaçakçılığı yapılacak ve sen kalkacaksın iki tane fidan gibi çocuğa ‘Neden TikTok’ta bunu yaptın’ diye ellerine kelepçe vuracaksın. Devlet bu mudur ya? Devlette ‘hoşgörü’ denilen bir kavram vardır. ‘Delikanlı’ deriz, ne demektir? Biraz haşarı demektir. Biraz kurallara aykırı davranan kişi demektir. Bu delikanlıyı alıyorsunuz, yerden yere vuruyorsunuz, eline kelepçe vuruyorsunuz. Sonra devlet olarak çok önemli bir görevi yerine getirmiş sayıyorsunuz. Ya o çocuğu kaybediyorsunuz. Gençler politikacıyla yeri geldiğinde dalga geçecekler, yeri geldiğinde espri yapacaklar, yeri geldiğinde eleştirecekler. Bir espri yaptığı için yakala, evlerini bas, ellerine vur kelepçeyi, televizyoncuları fotoğrafçıları çağır, gazetelerde, TV’lerde paylaş"