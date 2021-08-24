CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: ‘Türkiye seçime hazır, iktidar yanaşmıyor’
İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian ile görüşen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçime dair açıklamalarda bulundu.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı kabul etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konuşuldu. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “CHP ve Türkiye’deki seçmen erken seçime hazır, ancak iktidar seçime yanaşmıyor” dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail Devleti’nin Türkiye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı ve Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Irit Lillian’ı CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Edinilen bilgilere göre, nezaket ziyareti kapsamında bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve Lillian, Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçim gündemini konuştu. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” aktardığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, “olası erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.
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