Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitch yayını! Jahrein'in konuğu olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada ünlü Twitch yayıncısı Jahrein ile bir araya geleceğini belirtti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in misafiriyiz. Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim" ifadelerini kullandı.
Yayın, yarın akşam 20.30 ila 22.00 arasında yapılacak.
NE OLMUŞTU?
Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein,Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği video mesajı alıntılayıp "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" sorusunu yöneltmiş ve "2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın!" demişti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Jahrein'in mesajını, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver"sözleriyle yanıtlamıştı.
Video Haberler
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz
- Yavaş'ın danışmanından flaş anket açıklaması