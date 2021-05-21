Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Twitch yayını! Jahrein'in konuğu olacak

21 Mayıs 2021 Cuma, 18:00

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından, "Cumartesi akşamı ben ve sarayın bana atadığı troller, Jahrein’in misafiriyiz. Gençler bekliyorum sizleri. Gelin sohbet edelim" ifadelerini kullandı.

Yayın, yarın akşam 20.30 ila 22.00 arasında yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein,Twitter hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlere seslendiği video mesajı alıntılayıp "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi?" sorusunu yöneltmiş ve "2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Nolur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın!" demişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Jahrein'in mesajını, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat de hazır olduğunda haber ver"sözleriyle yanıtlamıştı.



