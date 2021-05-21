CHP'li Özel'den, Soylu'ya tepki: Siyasetçi ile mafya arasındaki ilişkiyi biliyor ama adım atmıyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 11:31

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.



CHP'li Özel, Soylu’nun bahsettiği bu siyasetçinin açıklanması gerektiğini belirterek, “Türkiye’de siyasetçi ile mafya arasındaki ilişkilerin varsa üzerine gidilmesi bir siyasi ilke olması gerekirken, burada bu ilişkiyi bir bakanın bildiği ancak adım atmadığı anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"KİRLİ VE ÇARPIK İLİŞKİLER"



CHP'li Özel, soru önergesinde, "Türkiye’nin yakın siyasi tarihi; hukuk devletinden ve demokrasiden uzaklaştıkça, organize suç örgütleri ve mafyayla yürütme organının ya da yürütme organının içinden bazı siyasilerin ve bazı bürokratların kurduğu kirli ve çarpık ilişkiler ile doludur. 1996 yılında Susurluk’ta meydana gelen kazanın ardından orta yere saçılan ilişki ağının ardından TBMM’de kurulan araştırma komisyonu, mafya ve siyaset dünyası arasında kirli ilişkilerin deşifre olmasına sebep olmuştu. Ancak, iktidar partisi değiştikçe ve demokrasi ile hukuktan uzaklaşıldıkça organize suç örgütleri ile siyaset arasındaki ilişki farklı boyutlarıyla süregelmiştir" ifadelerini kullandı.

"BAKAN BİLİYOR ANCAK ADIM ATMIYOR"

Soylu’nun 20 Mayıs günü TRT Haber’de katıldığı programda, organize suç örgütü üyesi Sedat Peker’i kastederek, “Keklemişler ben ne yapayım. Kim keklemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” ifadelerini anımsatan Özel, şöyle devam etti:

İçişleri Bakanı’nın bir siyasetçinin bir organize suç örgütü üyesiyle mali ilişkisini biliyor olması ancak bu konuda işlem yapmamayı tercih etmesi bir hukuk devleti görüntüsü olamaz. Türkiye’de siyasetçi ile mafya arasındaki ilişkilerin varsa üzerine gidilmesi bir siyasi ilke olması gerekirken, burada bu ilişkiyi bir bakanın bildiği ancak adım atmadığı anlaşılmaktadır.

Özel, bu siyasetçinin kim olduğunun açıklanmasını, bu bilginin neden saklandığı sorusunun yanıtlanmasını talep etti.