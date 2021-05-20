CHP'li Ağbaba'dan Bahçeli'ye 'Kürecik' yanıtı: 'Günaydın' diyoruz

20 Mayıs 2021 Perşembe, 18:23

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günler grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''ABD bunun önünde engelse Kürecik'i de, İncirlik'i de boşaltalım gitsin'' ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'ye yanıt CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan geldi.

"BİRİLERİ 10 YIL SONRA ‘ÜS KAPATILSIN’ DİYOR"



''10 yıldır dilimizde tüy bitti. Birileri 10 yıl sonra ‘üs kapatılsın’ diyor. Onlara da ‘günaydın’ diyoruz'' ifadelerini kullanan CHP'li Ağbaba, yazılı açıklamasında, yıllardır 'Kürecik'in İsrail'i korumak için kullanıldığını' söylediklerini, konuyu defalarca meclis gündemine taşıdıklarını vurgularken, bazı siyasi partilerin ve siyasetçilerin Kürecik hakkında konuşmalarını ‘samimiyetsizlik’ olarak nitelendirdi.

Ağbaba, "10 yıl önce çıktığımız yolda bize destek vermeyenlerin bugün arka arkaya Kürecik’le ilgili konuşmaları, füze kalkanı bölgesinde açıklama yapmaları düşündürücü. Füze Kalkanı kurulurken güçlü bir toplumsal muhalefet gösterilmiş olsaydı belki bugün başka bir tabloyla karşı karşıya olabilirdik” diye yazdı.

Ağbaba, açıklamasısın devamında şu ifadeleri kullandı:

"SAMİMİYSENİZ FÜZE KALKANINI KAPATIRSINIZ"

Bugüne kadar 227 kişinin hayatını kaybettiği, İsrail’in Gazze’de başlattığı vahşeti kınıyorum. Filistin halkına yönelik gerçekleştirilen bu katliama gözlerini kapatan tüm ülkeler de en az İsrail kadar suçludur ve bu insanlık suçunun ortağıdır. Bir kez daha altını çizmek gerekir ki bizler emperyalizme ve işgale karşı direnen Filistin halkının yanındayız.

Kudüs'te gerçekleştirilen katliama en güzel cevabın, Malatya'dan verileceğine inanıyoruz. 2011 yılında Malatya Kürecik’te ABD tarafından NATO kılıfına bürünmüş bir kalkan kuruldu. Tek amacı İsrail’i korumak olan füze kalkanının kapatılması için bugüne kadar defalarca başvuru yapmamıza rağmen AKP olumlu bir cevap vermedi.

AKP’ye ve 10 yıl sonra aklına ‘Kürecik’ diye bir üs gelen ortağına çağrı yapıyoruz; Kudüs konusunda eğer çok samimiyseniz, ABD'nin İsrail'i korumaya yönelik kurmuş olduğu füze kalkanını derhal kapatırsınız. Kuru sözlerle, Filistin halkının yanında olduğunu söylemekle yol alamayız. Biz bu topraklarda İsrail Devleti'ni korumaya yönelik füze kalkanının hedefi olmak istemiyoruz, onun bir aracı da olmak istemiyoruz.