Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Şafak'a 'Sedat Peker' yanıtı

19 Haziran 2021 Cumartesi, 11:27

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak Gazetesi, bugünkü manşetinde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğraflarını yan yana koyup 'Peker'e özendi' başlığını attı.

CHP liderinin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayımladığı videoyu konu alan Yeni Şafak, Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e özendiğini öne sürdü.

Yeni Şafak'ın bu manşetine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"TROLL ZEKASI ÜRÜNÜ"

"Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler Sırıtan surat Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım"

Bakın bu da başka bir troll zekası ürünü. Arka fonuna deniz kabuğu yerleştirdi demişler ?? Oysa ben Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyorum; bu da otel odasında yaptığım çekim. Sevgili halkım bugün Antep’teyim. Troll algılarını yemeyin sakın. Sahadayım, halkımlayım. pic.twitter.com/mHdR1kznB1 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 19, 2021

"Acaba maket gemiyi oraya yerleştirerek, vermek istediğim mesaj neydi? Atış serbest gençler"