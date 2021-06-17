Kemal Kılıçdaroğlu, savcılara son kez seslendi: “10 milyon Euro’yu Ankara’da kimin için istediler” sorusu sizi Deniz’in katillerine kadar götürecek
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum'' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından savcılara seslendiği bir video mesaj paylaştı.
Paylaştığı videoya, “Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum…” diye başlayan Kılıçdaroğlu, “Biraz konuşmamız lazım. Sabah Rumeli kökenli gençlerimizle buluşmuştum. İnanın çok mutluydum. Rumeli’yi Balkanları gelecek planlarını vatanımızı konuştuk… Sonra Deniz’i (HDP İzmir İl Başkanlığı’nda öldürülen Deniz Poyraz) öldürdüler” ifadelerini kullandı.
Bu ülkenin namuslu savcılarına son kez sesleniyorum... pic.twitter.com/MU4WZ0OIlA— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) June 17, 2021
“İstiyorlar ki bu ülkede hiçbir genç mutlu olmasın, kaçan kaçsın kalan da ölsün. Kahvaltı ederken Deniz’i öldürdüler, katlettiler kızımızı” diyen CHP lideri savcılara şunları söyledi:
"DÜNYADA BİZİ, 'HAYDUT DEVLET' KONUMUNA DÜŞÜRMEK İSTEYEN DÜŞMANLARIMIZ DA VAR"
"Onun için bu gece namuslu savcılara son çağrımı yapacağım. Bu gece bu ülkenin mert ve vatansever savcılarına son son kez sesleniyorum... Biliyorum azınlıkta kalsanız da hala vatansever olanınız var. Hala oradasınız. Partileştirdiler savcılıkları ama hepinizi hala bitiremediler. Az kaldınız ama oradasınız. Hala kalbiniz bu ülke için çarpıyor. Biliyorum bu talebim tüm emeğinize mal olabilir. Sürebilirler sizi, men edebilirler mesleğinizden. Aynı zamanda biliyorum ki içiniz içinize sığmıyor. Siz bu ülkenin evlatlarısınız. Atatürk’ün ruhu hala içinizde yaşıyor. Bu ülkenin namuslu evlatları; vaktimiz hızla daralıyor, soruşturma açmaz iseniz daha çok provokasyonla karşı karşıya kalacak ülkemiz daha çok Denizlerin canlarına kastedecekler. Unutmayın, dünyada bizi, “haydut devlet” konumuna düşürmek isteyen düşmanlarımız da var. Onların dümenine siz de istemeden su taşımız olacaksınız, onların dümenine su taşıyan kırk haramilere susarak siz de destek olacaksınız."
Kılıçdaroğlu savcıların ilk soracağı sorunun “10 milyon Euro’yu Ankara’da kimin için istediler?” olması gerektiğini belirterek, “İşte o soru sizi Deniz’in katillerine kadar götürecek” dedi.
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