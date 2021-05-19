Kemal Şahin Open Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:39

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) 2 serisi kategorisindeki Kemal Şahin Open Turnuvası sona erdi. Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenen tekerlekli sandalye tenis turnuvasında, 27 ülkeden 85 sporcu mücadele etti.

Turnuvada, kadınlarda Rus sporcu Viktoria Lvova, erkeklerde Japon sporcu Tokito Oda şampiyon oldu, quad kategorisinde Brezilyalı sporcu Yimanutu Silva, junior kategorisinde Japon sporcu Ymanitu Silva birinciliği elde etti.

Türk sporcu Emirhan Toper, junior kategorisinde ikinci, yine Türk sporcular Fatih Karataş ve Uğur Altınel de çiftler quad kategorisinde ikinci olarak kupa aldı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.