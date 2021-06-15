Kemel Kılıçdaroğlu, ‘Mehmetçik, Taliban’la baş başa bırakılmamalı’
Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında toplan Merkez Yönetim Kurulu'nda Afganistan'da Türkiye'nin varlığına dair açıklamalarda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
Türkiye’nin dış politikasının masaya yatırıldığı toplantıda, Ünal Çeviköz’ün “NATO zirvesi” ve “Afganistan’daki Kâbil Havalimanı’na Türk askerinin gönderilmek istenmesi” ana başlıklarını içeren bir sunum yaptığı öğrenildi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Kâbil’de Mehmetçik Taliban ile baş başa bırakılmamalı. Taliban, ‘NATO ülkelerini istemiyoruz’ diye rest çekmiş durumda. Amerika’nın çekildiği yerde biz Amerika’nın jandarmalığını yapmamalıyız” değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Aç dolananları siz de doyuruverin” sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu’nun, “Sen çekil, biz üzerimize düşeni yaparız. Kaldı ki yapıyoruz, sen engelliyorsun. Yerel yönetimlerde aşevi, Halk Ekmek açıyoruz, engelliyorsun; yardımları engelliyorsun” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
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