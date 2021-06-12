Kenan Karaman: "Taktiksel olarak çok iyiler"

12 Haziran 2021 Cumartesi, 00:39

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçı olan A Grubu ilk müsabakasında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Milli futbolcularımız Kenan Karaman ve Umut Meraş maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Kenan Karaman "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya gerçekten çok etkili bir taktım. Taktiksel olarak üst düzeydeler. İlk yarıda zorlandık. Defansta top kazandığımızda öne çıkamadık. O biraz problemdi. İkinci yarıda golden sonra dağıldık; bunun olmaması lazım. Bu bir turnuva. Hiçbir şey bitmedi. Galler maçına konsantre olacağız" ifadelerini kullandı.

Bir diğer milli futbolcu Umut Meraş ise "İstediğimiz gibi oynayamadık. Herkesten özür diliyoruz. Halkımızı mutlu etmek istiyorduk. Önümüzdeki iki maçta 6 puan alıp, inşallah bu gruptan çıkacağız" dedi.