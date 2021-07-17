Kendi evini elleriyle yıkmak zorunda kalan Filistinli ailenin küçük kızı: "Odam çok güzeldi"

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 12:08

İsrail, Nassar ailesini evlerini yıkmaları ya da evin İsrail güçleri tarafından yıkılarak 61 bin dolar para cezasına çarptırılmaları arasında tercih yapmak zorunda bıraktı. Nassar ailesi, daha önce de evlerinin ruhsatı olmadığı gerekçesiyle 40 bin şekel (yaklaşık 12 bin dolar) para cezası ödemişti.

Nassar ailesinin, İsrail yasalarına anlam veremeyen 7 yaşındaki kızları Rukayye'ye olan biteni anlatmaları hiç de kolay olmadı.

BABASINI TESELLİ EDEN KÜÇÜK KIZIN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA SES GETİRDİ

Sosyal medyada küçük Rukayye'nin evlerinin yıkımı sırasında teselli etmek için babasına sarıldığı ve babasının gözyaşlarını tutamadığı görüntüler büyük yankı bulmuştu.

Yıkımın ardından küçük kızın muhtemelen sarılarak uyumaya alıştığı oyuncak ayıcığıyla babasının arabasında uyuyakaldığı fotoğraf da sosyal medyada paylaşıldı.

Arap dünyasının dört bir yanındaki aktivistler, küçük kıza desteklerini sosyal medyadan dile getirdi.

"ODAM ÇOK GÜZELDİ"

AA muhabirine konuşan küçük Rukayye, "Evimiz yıkılacağı için eşyalarımı dışarı çıkardım. Yıkımın ardından kendimi yorgun hissettim ve uykum geldi. Ben de arabanın içinde uyudum." dedi.

"Odam oyuncaklarımla ve sevdiğim yatağımla çok güzeldi. Odamda güzel ve eğlenceli zamanlar geçirirdim." diyen Rukayye, ailesinin ve babaannesinin bir arada olduğu evlerinin yıkılmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

Evleri yıkılırken babasına sarılıp onu öptüğünü söyleyen küçük kız, o sırada babasına, "Bizim evimizi yıktılar ama Allah'ın izniyle ondan daha iyisini yapacağız" dediğini anlattı.

"BİNAYI YIKMAYA BAŞLADIĞIMIZDA KALBİM PARÇALANDI"

Küçük kızın babası Muhammed Nassar, işgal güçlerinin 9 kişinin yaşadığı binayı yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle yıktırdığını ifade etti.

İsrail'in kendisine evini kendi eliyle yıkmak ile 200 bin İsrail şekeli (yaklaşık 61 bin dolar) para cezası ödemek arasında tercih yapmak zorunda bıraktığını söyleyen Nassar, yıkım anını şöyle anlattı:

"Evimizi ellerimizle yıkmak zorunda bırakıldık. Binayı yıkmaya başladığımızda kalbim parçalandı. Onu yapmak için çok uğraşmıştık. Yıkıldığı gün hayatımın en zor günüydü. Ailem paramparça oldu. İki gün önce hep birlikte bir evde yaşıyorduk. Yıkımın ardından annem kardeşimin yanına yerleşti. Kız kardeşim başka bir kardeşimin yanına gitti. Eşim ve çocuklarım eşimin ailesinin evinde kalıyor."

Nassar, kendisinin de amcasının oğullarının yanında kaldığını ve ne yapacağını bilemediğini ifade etti.

Evlerinin yıkıldığı gece kızı Rukayye ile birlikte arabada uyuduklarını kaydeden Nassar, ailesi için bir evi olmadan geçen her günün çok zor olduğunu vurguladı.

Ailesi ile kendisinin yıkılan evde birçok anısının bulunduğuna işaret eden Nassar, "Babam hasta olmasına rağmen ölümünden önce yapı ruhsatı almaya çalıştı ancak işgalci İsrail bunu reddetti." diye konuştu.

Kudüs kentindeki Filistinliler, İsrail'in yıkım emri çıkarması durumunda evlerini kendileri yıkmak zorunda kalıyor çünkü İsrail yetkilileri bunu yaparsa maliyeti pahalıya mal oluyor.

İnsan hakları merkezlerine göre, Kudüs'teki Filistinliler, her daire için on binlerce dolara mal olan ruhsatı almakta büyük zorluklarla karşılaşıyor.

SİLVAN MAHALLESİ İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Silvan Mahallesi stratejik öneme sahip.

Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alan Silvan Mahallesi'nde ikamet eden çok sayıda Filistinli aile İsrail'in yıkım ve tehcir politikaları nedeniyle evlerini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya.

Silvan Mahallesi'nin Batn el-Heva bölgesinde sayıları 86'yı bulan Filistinli aileden toplam 725 kişi, El-Bustan bölgesinde de 1550 kişi evsiz kalma korkusu yaşıyor.

Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın güneyinde yer alması ve çok sayıda Filistinliye ev sahipliği yapması nedeniyle Silvan'ın İsrail tarafından hedef alındığını dile getiriyor.