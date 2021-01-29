Kendilerine mobbing uygulandığını söylen işçilerden iş bırakma eylemi
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler kendilerine mobbing uygulandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Amana Foods Gıda Ürünleri isimli fabrikada çalışan emekçiler, mobbing uygulandığı gerekçesiyle iş bıraktı.
İddiaya göre fabrikada çalışan işçiler, Koop-İş sendikasına üye oldukları için kendilerine mobbing uygulandığını, bu yüzden fabrikada çalışan bir kişinin işten atıldığını söyleyerek eylem yaptı. Topluca işyerinin bahçesine çıkan işçiler, iş bırakma eylemi yaparak durumu protesto etti. İşçiler, oturma eyleminin yanında sloganlar atarak da tepkilerini gösterdi. Herhangi bir taşkınlık olma ihtimaline karşı yetkililerin ihbarı üzerine adrese güvenlik amacıyla polis ekipleri de sevk edildi.
FABRİKA YETKİLİLERİ İDDİALARI YALANLADI
Öte yandan fabrika yetkilileri, yapılan eylemin sendikayla bir alakası olmadığını söyleyerek işçilerin iddialarını yalanladı. Yetkililer, işçinin başka bir sebeple çıkarıldığını, fabrikanın sendikayla herhangi bir sıkıntısının olmadığını ifade etti.
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