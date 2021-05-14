Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'ndan EURO 2020 açıklaması

14 Mayıs 2021 Cuma, 18:41

Şenol Güneş, EURO 2020 ilk etap hazırlık kampının kadrosunu açıklarken Galatasaray'ın gençleri Kerem Aktürkoğlu ve Halil İbrahim Dervişoğlu'na da şans tanıdı.

Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu, bugün Yeni Malatyaspor maçı öncesi son idman çalışmalarını gerçekleştirirken Galatasaray Televizyonu'na hem EURO 2020 kadrosuna seçilmeleri, hem de Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta oynayacakları Yeni Malatyaspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu.

Halil Dervişoğlu, EURO 2020 kadrosuna dahil edilmesi hakkında "Tabii ki A Milli Futbol Takımına gideceğimiz için mutluyuz. Bu bambaşka bir duygu. İnşallah, iyi bir dönem geçiririz" yorumunda bulunurken, yarın oynanacak maç için de, "Heyecanımız var. Takımımızın konsantrasyonu tam. İnşallah ne gerekiyorsa yapacağız ve şampiyon olacağız" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu ise, "Bu sene benim için çok güzel geçiyor. Çok gururlu bir sene geçiriyorum. Geçen sene ben buraya çok büyük bir sıçrayış yaparak geldim. Ben çok mutluyum, ailemi gururlandırdığım için de ayrı bir mutluluk yaşıyorum. İnşallah, orada da hem takımımı, hem ailemi, hem de ülkemi güzel bir şekilde temsil ederim" dedi. Yarın oynanacak son 90 dakika için ise, "Çok heyecanlıyız, maç saatinin gelmesini bekliyoruz. Fatih Hocamız bizimle çok güzel konuştu. Çok motive etti. Yarın kazanmak için her şeyi yapacağız. Ondan sonra inşallah şampiyonluğu biz göğüsleyeceğiz" yorumunu yaptı.



