Arçelik'ten A Millilere özel mesaj

14 Mayıs 2021 Cuma, 18:11

Beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020'de finale çıkması halinde Mayıs ayında alınan 50 inç ve üzeri Arçelik 4K televizyonların bedelini iade edeceğini açıklayan bir paylaşımda bulundu.

Şirketin resmi sosyal medya hesbaından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Futbol Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkacağına yürekten inanıyoruz. Bu inancımızı, takımımızın finale çıkması halinde Mayıs ayında alınan 50 inç ve üzeri Arçelik 4K televizyonların bedelini iade ederek gösteriyoruz."

Kampanya 1 Mayıs-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında geçerli olup, Arçelik mağazalarından ve arcelik.com.tr sanal mağazalarından yapılabilecek ve 10.000 adet Led Tv ile sınırlı olacak.

Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 A Grubu'nda Roma’da 11 Haziran'da İtalya, Bakü'de 16 Haziran'da Galler ve 20 Haziran'da İsviçre ile kozlarını paylaşacak. Millilerimiz, Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde şu ana dek oynadığı üç maçta Hollanda ve Norveç'i mağlup etmiş, Letonya ile berabere kalmıştı.

Arçelik'in A Milli Futbol Takımımıza yaptığı bu desteği, Milli Takımlar sosyal medya hesabı ise Türk bayraklı bir emoji ile yeniden paylaştı:







