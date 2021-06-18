Acun Ilıcalı'ya 'Utanıyorum senin kanalında olmaktan' demişti: Erkan Petekkaya Kırmızı Oda'ya veda etti

18 Haziran 2021 Cuma, 09:46

TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinin oyuncularından Erkan Petekkaya, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 kanalında Kerimcan Durmaz'a ödül verilmesine tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Petekkaya daha sonra bu paylaşımı kaldırarak, oynadığı diziden bir sahne paylaşmıştı.

Paylaşımını kısa sürede silen Petekkaya, yeni bir paylaşım yaparak "Söylediğimde haklı olsam da üslubum hatalı olmuş. Bu yüzden lütfen kusura bakmayın" ifadelerini kullanıp geri adım atmıştı.

"ACUN'DAN DEĞİL, İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİM"

Daha sonra TV100'e açıklamalarda bulunan Petekkaya, "Yayıncı kuruluş böyle birine nasıl ödül verebilir? Bizim çocuklarımız ne olacak? Bir kez daha söylüyorum; bu konuda söylediklerim doğrudur ve arkasındayım ancak ifadelerimde biraz fazla ileri gitmişim. Acun'dan değil ama insanlardan özür dilerim" sizlerini kullanmıştı.

FRAGMANDA BİLE YER ALMADI

Kırmızı Oda dizisinde 'delikanlı Sadi' rolünü canlandıran Petekkaya, diziye veda etti. Petekkaya, son olarak dizinin fragmanında bile yer almadı.

"KIRMIZI ODA EKİBİNE TEŞEKKÜRLER"

Kırmızı Oda'nın yeni bölüm fragmanında yer almayan Erkan Petekkaya, daha dizinin yeni bölümü yayınlanmadan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ayrıldığını duyurdu. Set ekibiyle çektirdiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, "Çok teşekkür ederim hepinize. Sağ ve var olun. Sağ olun Kırmızı Oda ve fotoğrafta olmayan, aklımızda olan tüm emek verenlere teşekkürler. Siz olmasaydınız ben o rolü öyle oynayamazdım. Sadi hepimizin birlikte yarattığı bir adam . O olmak istediğimiz adam gibi adam. Birlikte yaptık, hep birlikte" ifadelerini kullandı.