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"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"

Durmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum. Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.

Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim."