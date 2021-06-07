Kırmızı Oda dizisinde Sadi' karakterini canlandıran oyuncu Erkan Petekkaya, TV8’de yayınlanan müzik ödülü töreninde Kerimcan Durmaz’ın sahneye çıkıp ödül almasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstermişti. Ilıcalı'yı hedef alan Petekkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan. Acun Efendi yuh" ifadelerini kullanmıştı.
"YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM"
Durmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hiçbir kasıt içermemesine rağmen herkesten özür dilediğim, onun akabinde Türk yargısı tarafından yargılaması yapılıp hüküm verilen bir konu üzerinden, aradan yıllar geçmesine rağmen halen birtakım çevrelerce prim yapılmaya çalışılmasını üzülerek izliyorum. Kimsenin, yüzlerce kişinin emek verdiği, milyonların beğenip oyladığı, yaptığım ve yapacağım işleri karalamaya çalışmasına müsaade etmeyeceğim.
Tarafımı da dahil ederek Acun Ilıcalı'ya yapılan bu seviyesiz ve hakaret içeren yorumu şiddetle kınıyorum. Kişilik haklarıma zarar verilmeye devam ederse de yasal haklarımı kullanacağımı herkesin bilmesini isterim."
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