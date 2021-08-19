Kesinleşmiş 88,5 yıl hapis cezası var! Kuşadası'nda yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dolandırıcılık suçundan toplam 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.G., kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Alacamescit Mahallesi’nde devriye görevi yapan Kuşadası emniyetine bağlı ekipler, dün akşam saatlerinde hareketlerinden şüphelendikleri Y.G'yi kimlik kontrolü yapmak için durdurmak istedi.
Polisin ‘dur ihtarına’ uymayan Y.G., yaya olarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyette yapılan incelemede Y. G. hakkında ‘tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 88 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 1 milyon 62 bin lira para cezası bulunduğu belirlendi.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
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