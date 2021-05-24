KESK'li kadınlardan, kadına şiddet olaylarındaki artış için 'tolere edilebilir' diyen Aile Bakanı Derya Yanık'a istifa çağrısı
Pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın 'tolere edilebilir' düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çarşamba günü tüm illerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri önünde KESK üyesi kadınlar tarafından protesto edilecek.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi kadınlar, pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı protesto etmek için sokağa çıkacak.
KESK'li kadınlar çarşamba günü tüm illerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri önünde Bakan Yanık'a istifa çağrısı yapacak.
Toplanma çağrısı, "Tüm kadınları dayanışmaya bekliyoruz" mesajıyla KESK'in resmi Twitter hesabından da paylaşıldı.
NE OLMUŞTU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak sunum yapmış ve döneminde kadına şidet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söylemişti.
2020’nin Şubat ve Mart aylarında şiddet vakası sayısının, “Tolere edilebilir oranda” arttığını anlatan Yanık, Nisan 2020’de düşüş gösteren sayının tekrar arttığını ifade ederek şu sözleri kullanmıştı:
"Nisanda ilk elde pandemiyle karşılaşmanın getirdiği bir şaşkınlık ve nasıl diyelim, belki hayata tutunma çabası, ‘Survive’ duygusu devam ederken sonrasında o stresin oluşturduğu ciddi bir yükselmeyi görüyoruz ve daha sonra tekrar Ocak 2020’de başladığı veya Şubat 2020’de pandemi öncesine doğru ilerlediğini görüyoruz."
'TESELLİ SEBEBİ'
Bakan Yanık, 2014 yılından bu yana şiddet araştırması olmadığını söyleyerek, “Araştırma olmadığı için şu anda görmek ve yorumlamak çok mümkün değil fakat ben de bu artış nedenlerini merak ediyorum” dedi. Artvin, Erzincan ve Sinop’un da aralarında olduğu 20 kentte 2020 yılında kadın cinayeti yaşanmamasına ise Yanık, “Bu da bizim için bir teselli sebebi” yorumu yapmıştı.
İfadelerinin sosyal medyada ciddi tepki çekmesi sonrası açıklama yapan Yanık, kendisini "Meclis Araştırma Komisyonu'nda kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz" ifadeleriyle savunmuştu.
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