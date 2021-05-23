Bakan Yanık: Şiddet salgının başında şok edici bir hızla yükselmiyor

23 Mayıs 2021 Pazar, 03:33

Cumhurbaşkanlığı karaıyla atandığı gündende beri skandal sözler ve yaptığı eylemlerle gündemden düşmeyen Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, perşembe günü TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’na katılarak sunum yapmıştı. Bakan Yanık, yaptığı sunumda pandemi döneminde kadına şiddet olaylarındaki artışın “tolere edilebilir (hoşgörülebilir, tahammül edilebilir)” düzeyde olduğunu söylemiş ve tepki toplamıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sözlerinin gündeme oturmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Meclis Araştırma Komisyonu'nda 2020 yılına ait kadına şiddet verileri paylaşırken yaptığı konuşmanın bağlamından koparıldığını ifade etti.

Yanık, ifadelerin art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirildiğini belirterek "Meclis Araştırma Komisyonu'nda Perşembe günü yaptığım sunumda 2020 yılı Kadına Yönelik Şiddet verilerini paylaşırken kullandığım ifadeler bağlamından kopartılarak, art niyetli şekilde sosyal medyada gündeme getirilmekte" ifadelerini kaydetti.

"ŞOK EDİCİ HIZLA YÜKSELMİYOR"

Yanık, konuşmasının bulunduğu Meclis tutanağını paylaşarak "Ekte Meclis tutanaklarının ilgili bölümünden ve yaptığımız sunumun ilgili yansısından da anlaşılacağı üzere salgının öncesinde (Ocak 2020) ve sonrasında şiddet verilerini anlatıyorum. Bu verilerde, şiddetin salgının başında şok edici bir hızla yükselmediğini görüyoruz. Salgın stresinden kaynaklanan, pandeminin yol açtığı gerginlikle doğru orantılı bir artış olmadığı anlamında kullandığım tolere edilebilir ifadesinin aradan geçen iki günün ardından çarpıtılması kötü niyetli bir yaklaşımdır. Bir kadın ve bir hukukçu olarak şiddete karşı geçmişte verdiğim mücadele ortada olduğu gibi, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyorum. Tolere etmek ifadesini istatistiksel açıklama için kullandığım çok açık" açıklamasında bulundu.

"KONUŞMAMIN ANLAMI BAĞLAMI İÇİNDE GAYET İYİ ANLAŞILMIŞTIR"



Bakan Yanık, yaptığı açıklamanın devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Kaldı ki, sunum yaptığım komisyon AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti ve HDP vekillerinden oluşmakta ve toplantılarını kadın alanında yıllardır çalışan milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirmektedir. Toplantıda yaptığım sunumla ilgili her türlü veri ve ifade tarafıma soru olarak yöneltilmiş, toplantıda konuşmadığım meselelerde de sorular gelmiştir. O gün sunum esnasında kadın çalışmaları yapan vekillerin hiçbirinden bu yönde bir eleştiri, yorum ya da soru gelmemiştir. Zira konuşmamın anlamı bağlamı içinde gayet iyi anlaşılmıştır. Bu itirazın, sunumun üzerinden iki gün geçtikten sonra bu şekilde cımbızlanarak gündem yapılıyor olması bunun bir algı operasyonu olduğunu apaçık ortaya koymaktadır."



