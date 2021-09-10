Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Ahmet Elik yaşamını yitirdi
Orman işçisi Ahmet Elik, Bolu'da ağaç keserken kestiği ağacın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde kestiği ağacın altında kalan orman işçisi Ahmet Elik (55), hayatını kaybetti.
Olay, dün Gerede ilçesi Yumrutaş Çapak Deresi mevkisinde meydana geldi. Orman işçisi Ahmet Elik, kestiği ağacın altında kaldı.
Olayı gören diğer orman işçileri, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Elik'in öldüğünü belirledi. Elik'in cansız bedeni savcının incelemesi sonrası Gerede Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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