Kevin Durant'ın tarihi performansı galibiyete yetmedi
Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant Milwaukee Bucks karşısında 48 sayı kaydederek NBA tarihinde 7 maçlarda en çok sayı atan oyuncu rekorunu kırdı.
NBA Doğu Konferansı play-off yarı finalinde Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets'i 115-111 mağlup ederek konferans finaline yükseldi.
Maçın normal süresi 109-109 eşitlikle sonuçlanırken Bucks, maçı uzatmada kazandı.
TARİHİ PERFORMANS YETMEDİ
2014'ten sonra yedinci maçlarda hiç kenara gelmeden oynayan ilk oyuncu olan Kevin Durant'in tarihi performansı galibiyete yetmedi. Durant, kaydettiği 48 sayı ile yedinci maçlarda en çok sayı bulan isim oldu.
FİNAL BUGÜN BELLİ OLUYOR
Bu gece oynanacak Philadelphia Sixers - Atlanta Hawks maçıyla birlikte Doğu Konferansı finali belli olacak. Seride 3-3 eşitlik bulunuyor. Öte yandan Batı Konferansı finalinde Phoenix Suns ve Los Angeles Clippers, bugün TSİ 22.30'da serinin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
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