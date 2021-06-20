EURO 2020 | İsviçre - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

20 Haziran 2021 Pazar, 09:09

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye bugün son maçını oynayacak. İlk iki maçında sahadan mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım, gruptaki son maçını kazanarak en iyi üçüncüler arasına girmek istiyor.

Grupta henüz puanı bulunmayan A Milli Takım bir üst tura yükselebilmek için İsviçre'yi mağlup edip diğer gruplarda alınacak sonuçları bekleyecek.

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak maçı Slavko Vincic yönetecek ve yardımcılıklarını Tomas Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek

TSİ 19.00'da başlayacak maç TRT 1'den yayınlanacak.

İsviçre muhtemel 11: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic

Türkiye muhtemel 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Kaan Ayhan, İrfan Can, Cengiz, Hakan, Burak, Halil

