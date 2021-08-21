Kevin Garnett’in forması yeni sezonda emekliye ayrılacak
Boston Celtics, Kevin Garnett’in 5 numaralı formasını 13 Mart 2022’de oynanacak Dallas Mavericks maçıyla birlikte emekliye ayıracak.
NBA kariyerine Minnesota Timberwolves’ta başlayan ve 2007 yılında Boston Celtics’e takas olduktan sonra ilk şampiyonluğunu yaşayan Kevin Garnett’in forması yeni sezonda emekliye ayrılacak.
2007 yılında Ray Allen’la birlikte Boston Celtics’e takas olan Kevin Garnett, aynı sezon kariyerinin ilk NBA şampiyonluğunu yaşamıştı.
GEÇTİĞİMİZ YIL AÇIKLANMIŞTI
13 Şubat 2020’de Boston Celtics’in Los Angeles Clippers’la oynadığı maçın devre arasında Kevin Garnett’in 5 numaralı formasının emekliye ayrılacağı açıklanmıştı.
Garnett o dönemde yaptığı açıklamada, “Formamı emekli ettikleri için minnettarım. Takım sahiplerine, Danny Ainge’e, Doc Rivers’a ve eski takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum ve onlara her zaman saygı duyacağım.” ifadelerini kullanmıştı.
Kevin Garnett için düzenlenecek tören geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle iptal edilmişti. 45 yaşındaki oyuncu ayrıca önceki sezon Kobe Bryant ve Tim Duncan’la NBA Şöhretler Müzesi’ne (Hall of Fame) seçilmişti.
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