KHK'li öğretmen yaşamını yitirdikten sonra mesleğe iade edildi

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:03

KHK ile ihraç edildikten sonra 57 yaşında hayata veda eden eşi Salman Taş’ın, Edirne, Bingöl, Tarsus’tan sonra merkez Toroslar İlçesi Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yaptığını hatırlatan Sultan Taş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Şubat 2017’de “iltisak” gibi gerekçeyle 28 yıllık görevinden ihraç edildiğini bildirdi.

TAŞ’IN YAKINLARI ÜZÜNTÜLÜ

Eşinin, her KHK'lı gibi ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Taş “Eşimin ölümünden sonra göreve iade edilmesi, haksız ihraç edildiğinin teyididir. İhraç sonrası yaşadığımız acılar bize kaldı. Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik. Hakkımızın kanun çerçevesinde takipçisi olacağız. Hayatını kaybeden eşimi ve çocuklarımın babasının hatırasını yaşatacağız” dedi.

İhraç edildikten bir yıl sonra kanser hastalığına yakalanan Salman Taş, bir yıl tedavi gördükten sonra 28 Nisan 2019’da hayata veda etmişti. Taş'ın üniversite eğitimine devam eden iki de çocuğu vardı.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE İHRAÇ EDİLMİŞTİ"

Salman Taş’ın yakın arkadaşı olan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül ise arkadaşının vefat ettikten 2 yıl sonra göreve iade edilmesi ile buruk ve acı bir an yaşadıklarını söyledi. Salman arkadaşlarının gözleri açık gittiğini anlatan Sümbül, bu konuda şöyle konuştu:

“Arkadaşımız görevini çok çok seven görevine bağlı, öğrencileri ve her görüşten tüm meslektaşları tarafından çok sevilen bir insandı. Haksız hukuksuz yere ihraç edilmişti. Öldükten sonra geri dönüşü bunun göstergesi. Diğer arkadaşlarımız içinde durum böyle. Uyduruk gerekçelerle ihraç ediyorlar. Hem Salman arkadaşımız hem bizler hakkımızda yürütülen savcılık soruşturmalarından takipsizlik kararları da aldık. Yine Barış Akademisyeni arkadaşlarımız berat kararları aldı. Buna rağmen bu kadar süre bize bu acıyı yaşattılar. Bunun üzerinden de sanki hiçbir şey yokmuş gibi özür diler gibi kahırdan hayatını kaybeden bir arkadaşımızı görevine iade ediyorlar. Buna sevinelim mi üzülelim mi zor.”