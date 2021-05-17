KHK'li öğretmen yaşamını yitirdikten sonra mesleğe iade edildi
Mersin'de 7 Şubat 2017’de KHK ile görevinden ihraç edildikten sonra kanser hastalığına yakalanarak hayatını kaybeden 28 yıllık tarih öğretmeni Salman Taş, ölümünden 2 yıl sonra göreve iade edilmesi, Taş’ın eşi ile meslektaşlarını şaşkına çevirdi.
KHK ile ihraç edildikten sonra 57 yaşında hayata veda eden eşi Salman Taş’ın, Edirne, Bingöl, Tarsus’tan sonra merkez Toroslar İlçesi Cemile Hamdi Ongun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde görev yaptığını hatırlatan Sultan Taş, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 7 Şubat 2017’de “iltisak” gibi gerekçeyle 28 yıllık görevinden ihraç edildiğini bildirdi.
TAŞ’IN YAKINLARI ÜZÜNTÜLÜ
Eşinin, her KHK'lı gibi ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Taş “Eşimin ölümünden sonra göreve iade edilmesi, haksız ihraç edildiğinin teyididir. İhraç sonrası yaşadığımız acılar bize kaldı. Biz bu acıyı yaşayacak bir şey hak etmedik. Hakkımızın kanun çerçevesinde takipçisi olacağız. Hayatını kaybeden eşimi ve çocuklarımın babasının hatırasını yaşatacağız” dedi.
İhraç edildikten bir yıl sonra kanser hastalığına yakalanan Salman Taş, bir yıl tedavi gördükten sonra 28 Nisan 2019’da hayata veda etmişti. Taş'ın üniversite eğitimine devam eden iki de çocuğu vardı.
"HAKSIZ VE HUKUKSUZ YERE İHRAÇ EDİLMİŞTİ"
Salman Taş’ın yakın arkadaşı olan Eğitim Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül ise arkadaşının vefat ettikten 2 yıl sonra göreve iade edilmesi ile buruk ve acı bir an yaşadıklarını söyledi. Salman arkadaşlarının gözleri açık gittiğini anlatan Sümbül, bu konuda şöyle konuştu:
“Arkadaşımız görevini çok çok seven görevine bağlı, öğrencileri ve her görüşten tüm meslektaşları tarafından çok sevilen bir insandı. Haksız hukuksuz yere ihraç edilmişti. Öldükten sonra geri dönüşü bunun göstergesi. Diğer arkadaşlarımız içinde durum böyle. Uyduruk gerekçelerle ihraç ediyorlar. Hem Salman arkadaşımız hem bizler hakkımızda yürütülen savcılık soruşturmalarından takipsizlik kararları da aldık. Yine Barış Akademisyeni arkadaşlarımız berat kararları aldı. Buna rağmen bu kadar süre bize bu acıyı yaşattılar. Bunun üzerinden de sanki hiçbir şey yokmuş gibi özür diler gibi kahırdan hayatını kaybeden bir arkadaşımızı görevine iade ediyorlar. Buna sevinelim mi üzülelim mi zor.”
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu