Kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edildi: Caminin yerine yenisi yapılıyor
Aydın Kuşadası'nda kıblesinin yanlış olduğu 49 yıl sonra fark edilen caminin yerine yenisi yapılıyor.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Yaylaköy Mahallesi'nde yer alan cami, kıblesinin hatalı olması ve daha büyük cami ihtiyacı nedeniyle geçen yıl yıkıldı.
Yeni caminin inşasına, hayırseverlerin de desteğiyle Yaylaköy Cami Yaptırma Yaşatma ve Güzelleştirme Derneği tarafından başlanıldı.
Dernek başkanı ve cami imamı Ömer Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin kaba inşaatının tamamlandığını söyledi.
"BÜYÜK ŞOKA UĞRADILAR"
Eski caminin kıblesinde 45 derecelik sapma olduğunu aktaran Taş, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz yıllarda böyle bir durumla karşılaşınca mahalleli büyük bir şoka uğramıştı. Şimdiye kadar niye tespit edilmedi diye bir sitemleri oldu. Eski teknoloji ile yapıldığı için kasti bir hata olmadığını düşünüyoruz. Biz bu olaydan sonra camiyi yaptıran hayırsever Himmet Kocagöz'ün varislerine ulaştık. Onların da rızasını alarak, eski camiyi yıkıp yeniden yapılması konusunda bir karar aldık."
İmam Ömer Taş'ın kıble için 2017'de önce yaptığı ölçümde, 1968 yılında yapılan caminin kıblesinde sapma olduğunu belirlediği belirtiliyor. İçinde yapılan düzenlemeyle camide bir süre daha ibadete devam edilmişti.
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