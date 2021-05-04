Camide biber gazlı müdahaleyle gözaltına alınmışlardı: Serbest bırakıldılar

Gaziantep'te camilerde 'itikaf'a girmek için toplanmaları sonrası gözaltına alınan 76 kişi, ifadelerinin alınmasının ardından para cezasıyla serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mayıs 2021 Salı, 16:40
Camide biber gazlı müdahaleyle gözaltına alınmışlardı: Serbest bırakıldılar
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Gaziantep'te, kendilerini 'Alparslan Kuytul gönüllüleri' olarak adlandırılan ve 3 ayrı camide toplanan 76 kişi ramazan ayı sonuna kadar 'itikaf'ta bulunacaklarını söyledi.

Cami görevlilerinin dışarı çıkmasını istediği grup, uyarılara rağmen dağılmayınca durum polise bildirildi. Gelen polis ve bekçi ekipleri, dışarı çıkmamakta ısrar edip, "devlete karşı sivil itaatsizlik başlattığını" söylediği iddia edilen kişilere müdahalede bulundu. Gözaltına alınan 76 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak, sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan 76 kişi hakkında ayrıca 'Polis memuruna mukavemette bulunmak, tehdit ve hakaret' suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


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