Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu yayımlanmadan tartışma yarattı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in gelecek ay BM Güvenlik Konseyi’ne sunacağı Kıbrıs İyi Niyet Misyonu Raporu’na “kendi kendini yöneten bölgeler” ifadesini ekleyebileceği ileri sürüldü.
Rum Fileleftheros’un haberinde, BM Genel Sekreteri’nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, 22 Haziran’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile görüşmesinde, Rum tarafının böyle bir ifadenin rapora eklenmesine rıza gösterme ihtimaline dair nabız yokladığı ve yoğun tepkiyle karşılandığı kaydedildi. Haberde, bu ifadeyle BM’nin “Türk tarafını cesaretlendirme çabasında” olduğu savunuldu.
Ancak Rum tarafının böyle bir ifadeye, KKTC’ye egemenlik teslim edilmesi anlamına geleceği düşüncesiyle sert tepki gösterdiği iddia edildi. KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise önceki gün yaptığı açıklamada, “Bu söylemler Kıbrıs Türk halkını aldatmaya çalışmaktan başka bir şey değildir. ‘Kendi kendini yöneten bölgeler’ dediğiniz bölgeler hangi ülkededir? Kıbrıs Cumhuriyeti’nde mi dediniz? Kimdir bu sözde Kıbrıs Cumhuriyeti? Kıbrıs Cumhuriyeti’ni çalıp kullanmaya devam eden bir Rum devletidir” ifadelerini kullandı.
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