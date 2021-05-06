Kiğılı'dan Merkez Bankası'nın dolar/TL tahminine tepki: İnandırıcı değil

Kiğılı Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, TCMB'nin yıl sonu 8,71 TL dolar/TL tahmininin inandırı olmadığını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 14:19
Kiğılı'dan Merkez Bankası'nın dolar/TL tahminine tepki: İnandırıcı değil
Abone Ol google-news

Bloomberg HT’ye konuk olan Abdullah Kiğılı, hazır giyim sektörünün tam kapanma dönemini değerlendirdi.

Kığılı, tam kapanma sebebiyle iç piyasanın kötü durumda olduğunu belirttiği değerlendirmesinde, haftalık çalışma süresinin 85'ten 36 saate indiğini açıkladı. "TCMB'nin anketinde yıl sonu 8,71 TL dolar/TL tahmini inandırıcı değil. Üretim için ön siparişlerin verilmesi gerekiyor, planlama yapamıyoruz” diyen Kiğılı, pandemi nedeniyle Avrupa'da birçok önemli markanın iflas noktasında olduğunu söyledi.

Kığılı, Türkiye’deki hazır giyim sektörünün potansiyeli hakkında yaptığı açıklamada, “Yurt dışı pazarda çok önemli potansiyel var. Markalarımız önümüzdeki yıllarda yurt dışında çok büyüyecek” ifadelerini kullandı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler