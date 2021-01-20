Kılıçdaroğlu: Bir sanat insanı kalkıp, ‘Arkadaş bizden kestiğiniz bu paraları nereye harcadınız’ diye niye sormuyor?

20 Ocak 2021 Çarşamba, 07:30

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını sürecinde çalıştıkları mekanların kapanması nedeniyle işsiz kalan İstanbul'daki müzisyenlerle bir araya geldi. Müzisyenler, çalışamadıkları için kira, doğalgaz, su gibi ihtiyaçlarını ödeyemediklerini dile getirdiler.

Müzisyenlere, kendilerini eğlence sektörü olarak tanımlamamaları gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Siz sanatçısınız. Sanatçının aykırı bir yönü vardır, doğrudur. Sanatçı geleceği gören, ufku çizen kişidir. Sanatını icra eder. Zaman zaman medyada eğlence sektörü şöyle, böyle… Kendinizi onun tamamen dışında tutun. İster sanatını sokakta, sinemada, düğün salonunda icra edin ama siz her alanda siz sanatınızı icra ediyorsunuz” dedi.

Anayasa’nın 64’üncü maddesine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sanatın ve sanatçının korunması. Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunmasını değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gerekli tedbirleri alır.’ Alabilir değil, alır. Buna hukukta emredici hüküm denir. Devlet, ben almam, alabilirim diyemez. Almaz, sanatçıyı korumak zorunda.”

Kılıçdaroğlu, fonu anımsatarak şöyle devam etti:

“Bir fonunuz var. Sizin eserlerinden ötürü o fona, Kültür Bakanlığı’na para gidiyor. 2017 yılı rakamı 320 milyon TL. Sizin yaptığınız sanat eserlerinden kesilen ve Kültür Bakanlığı’na aktarılan bir para. Paranın ana amacı ne? Sanatı ve sanatçıyı korumak. Yani bu Anayasa’nın gereğini yapmak. Bu paraya ne oldu? Bir sanat insanı kalkıp, ‘Arkadaş bizden kestiğiniz bu paraları nereye harcadınız’ diye niye sormuyor? Sizin paranız. Size ödenmesi gereken bir para. Bugün ödenmeyecek de ne zaman ödenecek?”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sanatçılara sık sık örgütlenmeleri ve birlik olmaları konusunda da önerisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu eşlik etti. Buluşmaya, sanatçılar Hüseyin Turan, Sebahat Akkiraz'ın yanı sıra sanatçıların meslek odaları katıldı.