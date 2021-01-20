Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Teşekkür etmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'nde konuştu. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu 'Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı' dedi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:07
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Teşekkür etmesi lazım
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ziyaret ettiği İzmit Belediyesi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Belediye başkanlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız aynı siyaset anlayışıyla yollarına devam etmektedirler.

"ERDOĞAN'IN OTURUP KALKIP TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"

-Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler CHP'li belediyelerdir. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı.

-Bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye pandemi sürecini çok daha ağır koşullarda geçirirdi.


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