Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Teşekkür etmesi lazım

20 Ocak 2021 Çarşamba, 12:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ziyaret ettiği İzmit Belediyesi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

-Belediye başkanlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız aynı siyaset anlayışıyla yollarına devam etmektedirler.

"ERDOĞAN'IN OTURUP KALKIP TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"

-Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler CHP'li belediyelerdir. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı.

-Bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye pandemi sürecini çok daha ağır koşullarda geçirirdi.