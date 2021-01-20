Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Teşekkür etmesi lazım
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesi'nde konuştu. Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu 'Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ziyaret ettiği İzmit Belediyesi'nde konuştu.
Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
-Belediye başkanlarımız ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar. Yeni bir siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız aynı siyaset anlayışıyla yollarına devam etmektedirler.
"ERDOĞAN'IN OTURUP KALKIP TEŞEKKÜR ETMESİ LAZIM"
-Siyasal iktidarın, yani ülkeyi yönetenlerin teşekkür etmeleri gereken ilk kişiler CHP'li belediyelerdir. Sayın Erdoğan'ın oturup kalkıp teşekkür etmesi gereken CHP'li belediyelerdir. 5 maskeyi dağıtamadılar, bizim bütün belediyelerimiz dağıttı.
-Bizim bütün belediyelerimiz hiçbir ayrım yapmadan herkese yardım yaptı. Eğer CHP'li belediyeler olmasaydı bugün Türkiye pandemi sürecini çok daha ağır koşullarda geçirirdi.
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