Kılıçdaroğlu, 'borcumuz' deyip paylaştı: 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak

15 Temmuz 2021 Perşembe, 15:20

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz’un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak, o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ’nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız!



