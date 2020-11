Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Berat Albayrak çıkışı: Veziri verip şahı kurtaramazsınız

10 Kasım 2020 Salı, 13:37

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

10 KASIM

“Düşmanının bile saygı duyduğu bir insan. Düşünceleriyle, devlet adamlığı ile dünyada ender bulunan kişilerden birisi. Demokrasiyi getiren, bütün mazlum ülkelere örnek olan bir devlet adamı, bir komutan. 82 yıldır onu unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız. Sadece biz değil, dünya onu unutmayacak. O, ülkesini düşman işgalinden kurtardı. Milli mücadeleyi bütün mazlum milletler için yaptı.

Devaba bir imparatorluk, dünyaya meydan okuyan bir imparatorluğun parasını basacak bankası yoktu. Merkez Bankası'nı o kurdu. ‘Ben bilirim’ demedi ‘Her şey benden sorulur’ demedi. Bu işin uzmanlarını topladı, memleketi nasıl kalkındırabiliriz bunu sorguladı.

‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karaterimdir’ diyerek siyasi mesajını tüm dünyaya verdi.

MÜYESSER YILDIZ

Müyesser Yıldız, haksız yere 155 gün içerde tutuldu. Onu hapse atan aslında yargı değil. Devletin içindeki bazı organizasyonlar. İntikam almak istiyorlar. ‘Seni içeri atalım da bak bakalım bir daha yazabiliyor musun’ demek istediler. Gözdağı verdiler.

Benim bildiğim Müyesser Yıldız, istediği kadar gözdağı versinler kalemini satmayan onurlu bir gazetecidir. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Ayhan Bilgen'in de haksız yere içeride tutuldukları için doğru olmadığını ifade ediyoruz.

Hapisten çıktıktan sonra bizi alkışlasınlar diye değil, bizi özgürce eleştirebilsinler onların üzerine baskı kurulmasın, her düşünceye bu ülkeye saygı olmalı, her düşünceye saygı gösterirsek çıkıp dünyaya haykırabiliriz bizim ülkemizde demokrasi var diye. Biz bunu istiyoruz.

BROŞÜR TEPKİSİ

Ben sanıyordum ki Zekeriya Öz sadece İstanbul'da var. Meğer Anadolu'da da varmış Zekeriya Öz'ler. Bizim bu kitapçığımızı toplatmışlar. Bu broşürde kimseye hakaret yok, hiçbir bilgi yanlış değil. Devleti arpalığa çevirirseniz biz bunu kamuoyuna duyuracağız.

Bir kişi dört yerden maaş alır mı? Her birisi 15-20 bin lira. Bu ülkede bu kadar fakirlik varken biz bunu eleştirmeyecek miyiz? Hayır diyorlar, bunu yaparsanız cumhurbaşkanına hakaret etmiş olursunuz. Ne hakareti? Bunlar bu maaşları alıyorlar mı? Alıyorlar. Devleti arpalığa dönüştürdüler mi? Dönüştürdüler. Bu yeni Zekeriya Öz nasıl bu kararı alıyor? Sanıyorlar ki biz bunu dillendirmeyeceğiz. Senin gücün yetmez sevgili hakim. Sen hakim değilsin. Sarayın korumaları adalet kürsüsünde oturduklarında biz onlara hakim demeyiz, onlar sarayın satılmış insanlarıdır.

5-6 yerden maaş alacaksın, bunu eleştirdik diye cumhurbaşkanına hakaretmiş... Bu kararların tamamının altında Erdoğan'ın imzası var. Devleti arpalığa dönüştüren de Erdoğan'dır. Rüşvet alanları büyükelçi atayan Erdoğan'dır. Neresi hakaret? Rüşvet aldın diyorum dava bile korkudan açamıyorlar.

BERAT ALBAYRAK AÇIKLAMASI

Ülke yönetimi ciddiyet ister. Siz bakanlarınızı kim hangi işi en iyi yapar düşüncesiyle bakan yaparsınız. Yakınım, eşim dostum diye bakan yapmazsınız. Bakan olan kişi bakanlığı, bürokrasiyi iyi bilecek.

Berat Albayrak'ı en çok eleştirenlerden birisi benim, ülke felaket durumda kasa tam takır, eksi birde eksi. Ortalıkta pembe tabloyla kamuoyunu sunuş yapılıyor. Bu doğru değil dedim gerçeklerin bilinnmesi gerekiyor dedim.

Ekonomik kriz var evet. 13 madde halinde bunları saydık. Üstümüze düşen bir şey varsa her türlü desteği vermeye hazırız dedik.

MEDYAYA TEPKİ

Gerçekten istifa etti mi etmedi mi uzun bir sessizlik. Sarayda sessizlik, AK Parti grubu sessiz. Koşulsuz destek veren MHP'de büyük suskunluk. Noluyor? Hazineden ve maliyeden sorumlu bir kişi ben istifa ettim diyor. Medyaya bakıyorsunuz açıklamadan 17 saat geçtiği halde hiçbir şey yok. 1780 kanaldan sadece 5’i söylüyor. Diğerlerinde tık yok. Havuz medyasında zaten hiç tık yok. Memleketin geldiği hale bakar mısınız?

Havuz medyası diyoruz gerçek anlamda havuz medyası olduğunu kanıtladılar.

Kayınpeder damat ülkeyi yönetiyor. Aralarında kavga çıkmış herkes diken üstünde. Siz gazeteci misiniz kalemini satan insandan gazeteci olur mu? Kalemini saraya tahsis adamdan gazeteci olur mu?

Kalemini satacaksın, düşünceni satacaksın, öngörünü satacaksın, eleştiri hakkını satacaksın ortalıkta gazeteci diye gezeceksin. Bunlardan gazeteci olmaz.

ERDOĞAN'A 'DAMAT' ÇIKIŞI

Görünen tablo açık ve net. İstifa, ülkemiz için hayırlı bir iş. Ülke damat-kayınpederden kurtuldu. Arkasındaki gerçek ne bilmiyoruz. Sorumlusu damat mıdır hayır. Sorumlusu bir kişi o da Erdoğan, her şeye o karar veriyor.

Erdoğan, damadı feda ederek bundan kaçamazsınız. Daha önce de söyledim veziri verip şahı kurtaramazsınız.

Berat Beyin açıklama da ilginç. Ah izi it izine karıştı diyor. Öve öve bitiremiyordun. At izi it izi ne demek şimdi. Ne oldu da at iz it izine karıştı. Ne oldu? Belki Berat Bey önümüzdeki günlerde açıklama yapar.

CHP'NİN YENİ KOBİ PAKETİ

Kobilerin yüzde 20'sinin borçlarının döviz olması büyük bir risk. Kobilerin ortak talepleri: ekonomide istikrar, güven istiyoruz diyorlar. Tek adam rejimiyle beraber bir devlet krizi, bir yönetim krizi yaşıyoruz. Sorun Kovid-19 değil bir yönetim sorunu. Bizim kadar perişan olan başka bir ülke yok. Arkadaşlarım gittiler, bütün illerde OSB'lerde üreticiler ile görüştüler. Yüzde 90'ının CHP'nin önerilerinden haberi yok. Demek ki bizim bir eksiğimiz var, demek ki biz bir şeyi yapamıyoruz. Bu bağlamda hepimize görev düşüyor. Bize çok konuşan adam lazım değil, çok bağıran adam da lazım değil, bize dünya ile kavga eden adam da lazım değil, konusunda uzman, birikimli olan, istişareyi bilen, uygarca tartışabilen yöneticiye ihtiyacımız var.