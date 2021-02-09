Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında Türkiye'de neler değişeceğini anlattı

09 Şubat 2021 Salı, 13:35





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.



Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından öne çıkan başlıklar şunlar:

19 YILDIR HAYRA NE YAPTINIZ?

"19 yıldır iktidarı yönetenler bu memleketin hayrına ne yaptılar da CHP engel oldu?" diye sormuştum. AK Parti'nin genel başkanına, grup başkanvekillerine sordum. Günün 24 saati Erdoğan oturuyor, kalkıyor, tek şey var CHP. Benim de bu soruyu sorma hakkım var. Sen bu memleketin hayrına ne iş yaptın da biz karşı çıktık?

19 yılda bu memleketin hangi sorununu çözdünüz? Yeri gelince dünyaya meydan okuyoruz, "Sen dünyaya meydan okuyacağına konteynırlardan yiyecek toplayan insanların derdini çöz" dediklerinde ne diyeceksin sen? 10 milyonu aşkın işsiz var bu ülkede. Biz doğruları söylediğimiz için rahatsız oluyorlar.

CESARETİN VARSA KARŞIMA ÇIKARSIN

İşi öyle bir boyuta getirdiler ki muhalefeti de onlar kuracaklar. Kılıçdaroğlu'ndan kurtaracağız diyor. Kurtarmanın yolu çok basit, gelirsin televizyona otururuz, milletin hakemliğine başvururuz, millet de dinler kim doğruyu söylüyor kim yanlışı. Ben haksızsam zaten gideceğim. Devletin bütün evrakları senin elinde, gelsene. Çıkarsın karşıma alırsın belgelerini. Niye karşıma çıkmıyorsun? Niye cesaretin yok? Korkan insan devleti yönetemez.

ONLAR GİDEMEZLER...

Afyonkarahisar ve Uşak’a milletvekilleri gönderdik, bütün il ve ilçeleri gezi esnafları gezdiler. Sadece dinlediler ve elimizdeki çözümleri anlattılar. Uşak’ta en işlek cadde İsmet Paşa caddesi. O mahallede esnaf dert yanıyor. Bir AKP’li gidip gezemez o dükkanları, Erdoğan da gezmez.

Arkadaşlarımız Polatlı’ya da gittiler. Soğan 60 lira, hayvanlara yediriyorlar şimdi. Sen soğan üreticilerine para verip aldın fakir fukaraya dağıttın da biz karşı mı çıktı. Nevşehir, patates üreticileri mağdur onlar da hayvanlara yem yapıyorlar. Hala 2020 ödenmesi gereken teşvikler ödenmiş değil. Ama tefecilerin ödemelerini geciktirmiyorlar. Kirada olan esnafımız var.

Lokanta, kafe ve restoran işleten kişiler var. Bunlara bir yıl süreyle 7 milyar TL para ödeniyor. Bir avuç kişiye kamu iş birliği ile yapılanlar ödenen para ise bunun kaç katı. Bunlara ödenen para 30 milyar TL bu mudur adalet?

MAHİR ÜNAL'IN ÇİFTÇİYE YÖNELİK SÖZLERİ

Mahir Ünal... Bir çiftçi ile diyalogunu kendisi anlatıyor. Bizi mahvettiniz. Çiftçiye demiş telefonunu ver. Iphone’u var. Taksiti ne kadar diye soruyor 450 TL. Bunu çok görüyor. Ya hu adam perişan olmuş 450 TL nedir? Sen ne kadar maaş alıyorsun. Sarayda 5 yerden maaş alanlar ne kadar kazanıyor?

CHP'Lİ BELEDİYELER ÇALIŞTI

7 milyon 200 bin vatandaşımıza ayni yardım yaptı belediyeler.

1 milyon 200 bin vatandaşımıza da para verdiler. Sokağa çıkma yasakları nedeniyle 30 milyon 500 bin aileye sıcak yemek gönderildi. 70 milyondan fazla maske ve dezenfektasyon dağıtıldı. İşte CHP bu demek; hizmet demek. Onlar 5 maske dağıtamazken CHP’li belediyeler çalıştı. İşte CHP bu demek; hizmet demek. Onlar 5 maske dağıtamazken CHP’li belediyeler çalıştı.

İKTİDARIMIZDA BUNLAR OLACAK

Arkadaşlarıma söyledim, hiçbir engeli bahane etmeyeceksiniz. Hizmetinizi yapacaksınız. Vatandaş diyecek ki iktidar olduğunuzda ne yapacaksınız. Bütün seçmenlere sesleniyorum iktidar olduğumuzda 4 ayaklı bir strateji izleyeceğiz. Herkesin can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Nasıl sağlayacağız; bunun yolu güçlü bir demokrasiyi inşa etmekten geçiyor. Güçlü bir demokrasi kuvvetler ayrımına dayanmaktadır.

Yasama, yargı ve yürütmeyi birbirinden ayıracaksınız. Bir partinin genel başkanı hakim tayin edemez ederse o hakim o genel başkana karşı gebe kalır. O hakim bağımsız değildir. O halde yapılması gereken adliyeye, camiye, kışlaya siyaseti sokmamaktır. Ne zaman söyledim ben bunu Yenikapı mitinginde. Ben yerime gidip otururken Erdoğan yerinden kalktı geldi güzel bir konuşma yaptığımı söyledi. Evet konuşma güzeldi.

Medya özgürlüğünü sağlayacağız. Gücü denetlemektir bu halk adına. Yolsuzluğu yazan gazetelere, yasak geliyor ceza geliyor. Bu haberlere erişim engeli geliyor. Yolsuzluk meşrulaştırılıyor biz bunu kaldıracağız. TBMM şu anda vesayet altındadır. Çankırı Milletvekili, gelip şehrinin sorunlarını Meclis kürsüsünden anlattı mı?

Veya Yozgat, anlattı mı? Hiç anlatamaz neden? Çünkü anlatırsa bir daha milletvekili olamaz.

Vesayeti getiren yasal düzenleme 12 Eylül sonrasında geldi. Milletin vekilini millet seçecek genel başkanlar değil. O zaman parlamento vesayet altından kurtulmuş olur.

O zaman vatandaş seçtiği vekilinden hesap soracaktır. Şimdi soramıyor. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Verdiğin soru önergelerine cevap geliyor mu? Bu nasıl bir yönetim anlayışı bunu da değiştireceğiz.

Bakanlar Meclisin içinden gelecek bunu da değiştireceğiz. Siyasetten anlamayan bakan mı olur? Her cümle başında “Sayın Cumhurbaşkanı” diyenden bakan mı olur? Türkiye Büyük Millet Meclisi, Varlık Fonunu denetleyemiyor.

Ne oluyor burada, neler yapılıyor? Milyarlar denetlenmiyor böyle bir devlet anlayışı olur mu? Yüzde 10 barajını kesinlikle kaldıracağız. Devlet kesinlikle şeffaf olmalı. Yasama, yargı ve yürütmeyi bir kişiye bağlamak kadar kötü bir şey yok.

GÜÇ BİR KİŞİYE VERİLMEZ

Güç bir kişiye verilmez. Doğanın kanunları da buna örnektir. Hitler, Mussolini, daha kimler kimler nice kanlar dökülmüştür. Demokrasiyi getirdik peki her şey bitti mi? Hayır.

Üreten bir Türkiye olmalıyız. Her alanda üretmeliyiz. Üretim iş, aş, huzur demektir. Üretim siyasi ekonomik bağımsızlık demektir. 19 yılın sonunda neden 3 Trakya büyüklüğünde alan neden çiftçilerimiz tarafından ekilmiyor. Çünkü zarar ediyor. Üstelik gümrük vergilerini sıfırlıyorsunuz. Neye bakarsanız bakın yağmur gibi zam yağdı. Elektriğe gelen zam can yakıyor. CHP’nin iktidarında elektrik dağıtım şirketlerine değil vatandaşa hizmet edeceğiz.

BOĞAZİÇİ VE AYŞE BUĞRA

Üniversiteler bilgi üretecek. Bilgi üreten üniversiteler bir ülkenin en büyük güvencesidir. Üniversite toplumu geleceğe taşıyan kurumdur. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı kurumdur. Üniversitede yöneticiler seçimle gelmeli. Üniversitede rektörü niçin seçemiyoruz? Bu yasağı da darbeciler getirdiler. Şimdi o darbe hukukunu bu beyler pekiştiriyor. Senin o zaman Kenan Evren'in kafasından ne farkın var?

Demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyor öğrenciler. Anayasa'ya uygun. Gençleri anlayamıyorlar. Her üniversitenin bir kültürü vardır. Üniversite öğrencilerine her türlü haksızlığı yaptılar. Terörist dediler, yılan dediler. Emin olun yılan, yılan diyenlerden daha akıllı. Ne demek terörist?

Saygın hocalardan Ayşe Buğra'ya söyleyen kişinin makamına asla yakışmayacak söylemleri rahatlıkla dile getirdiler. Ayşe Buğra, sadece bizim ülkemizde değil dünyada bilinen saygın bilim insanlarından birisi. Ne yaptı Ayşe Buğra? Osman Kavala'nın eşiymiş... Osman Kavala zaten haksız yere içeride tutuluyor. Siz zaten adalet kavramından uzaklaşmışsınız.

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