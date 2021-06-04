Kılıçdaroğlu: Efendim yapabilir miyiz? Yapacağız! Elimiz mahkum yapacağız...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Efendim yapabilir miyiz?' Yapacağız! Elimiz mahkum yapacağız..." açıklaması yaptı.
CHP Genel Merkezi, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının yer aldığı videoyu "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: "Efendim yapabilir miyiz?' Yapacağız! Elimiz mahkum yapacağız... Dostlarımızla beraber yapacağız..." notuyla paylaştı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, videoda şu ifadeleri kullandı:
"EFENDİM YAPABİLİR MİYİZ?"
Türkiye'nin tarım alanında da sanayi alanında da vasat bir düzeyde olduğunu biliyorum. Türk Lirası güneş görmüş kar gibi eriyor. Kötü yönetiliyoruz. Aslında yönetilmiyor Türkiye. Adaletle, bilgiyle, erdemle yönetilmesi lazım. Emin olun taşı sıksa suyunu çıkaracak gençlerimiz var. Umutsuzluğa kapılmayın, bunların tamamını çözeceğiz.
Hiç ama sakın ola ki... 'Efendim yapabilir miyiz?' yapacağız, elimiz mahkum, yapacağız. Kiminle? sizlerle beraber. Halkımızla beraber yapacağız. Kadını, erkeği, yaşlısı, genci... Dostlarımızla beraber yapacağız, dostlarımızla...
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