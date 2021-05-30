Kılıçdaroğlu: Erdoğan 'kim bu rezil adam' diye soruyor mu?

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya açtığı 10 kuruşluk tazminat davasıyla ilgili “Değeri o kadar” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasaya destek çağrısına ise Kılıçdaroğlu, “Tehdidin olduğu yerde anayasa mı yapılır?” dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul’un fethinin 568. yıldönümü kutlamaları dolayısıyla bulunduğu İstanbul’da bir dizi programa katıldı. Kılıçdaroğlu dün sabah 19. Dönem TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’u Nişantaşı’ndaki evinde ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti. Kılıçdaroğlu’nu kapıda eski ekonomi bakanı ve Cindoruk’un danışmanı Ufuk Söylemez karşıladı. Bir süre basına kapalı olarak düzenlenen ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Cindoruk, bizim siyaset dünyamızın duayenlerinden biridir. Türkiye’nin içinde bulunduğu durum dolayısıyla kendisinin görüşlerini alma ihtiyacı hissettim. Oturduk, konuştuk, görüşlerini aldım. Hepinizin huzurunda kendisine yürekten teşekkür ederim” dedi. Söylemez de ülkenin sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

‘FELAKET GİBİ ÇÖKTÜ’

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın, AKP ve MHP’nin yeni anayasa hazırlığı için muhalefete destek çağrısında bulunduğunun sorulması üzerine “Erdoğan, önce şunu düşünsün: Mutfaklarda yangın var. İnsanlar perişan vaziyette. Sen önce bunların dertlerini çözecek misin, çözmeyecek misin? Çözme yeteneği, ülkeyi yönetme yeteneği yok. Artık bunu tümüyle kaybetmiş vaziyette. Erdoğan, neredeyse ülkenin başına felaket olarak çökmüş durumda. Bir an önce seçime gidilmesi lazım. Referandum diyorsun, getir referandumu, millet seçim istiyor mu, istemiyor mu bakalım. Millet seçim istiyorsa seçime gidelim, istemiyorsa gitmeyelim. Tehdidin olduğu yerde anayasa mı yapılır? Parlamentonun vesayet altında olduğu dönemde anayasa mı yapılır? Mafyadan rüşvet alan adamı hâlâ saklıyorlar” dedi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a yönelik “Temiz adamsan çağır İçişleri Bakanı’na sor. Hesabını sormuyorsan o işe ortaksın. TBMM Başkanı, Meclis’in itibarını korumalı, dilekçe verdik, tık yok” ifadelerini kullandı.

‘TEPEDEKİ DESTEK VERİYOR’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında açılan 10 kuruşluk davaya ilişkin soruya “Değeri o kadar” yanıtını veren Kılıçdaroğlu, Soylu’nun “istifa etmeyi düşünmediği” yönündeki açıklamasına karşılık şunları söyledi: “Niye istifa etsin? En tepedeki insan destek veriyor. Bahçeli de destek veriyor. Mafya da destek veriyor. Cumhur İttifakı’nın üç ortağı var: AKP, MHP, mafya. Mafyanın sözcülüğünü yapanlar zaten bunlar. Mafya ‘biz bunları destekliyoruz’ diye bildiri yayımlıyor. Mafyanın desteğini alan biri istifa mı eder? Etmez.”

Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı Bahariye ve Masko İstasyonları hizmete alımının açılış törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan Ekrem İmamoğlu, “Haziran 2019’da devraldığımız metro hatlarının uzunluğu 233 kilometreydi. İki yılda metroyu 233 kilometreden 260 kilometreye yükselttik. Biz, bizden önceki 25 yılın ortalamasının tam dört kat fazlasını yapacağız” dedi. Kılıçdaroğlu da CHP’li belediyelerin yaptığı işleri anlatarak Türkiye’nin sorunlarını da kendilerinin çözebileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu, Peker’den 10 bin dolar para alan siyasetçi iddialarına ilişkin ise “Merak ediyorum kim bu? Erdoğan 'kim bu rezil adam' diye soruyor mu? Sormuyor. Bir ülkenin cumhurbaşkanı kendi atadığı bakanın bir siyasetçiye 10 bin dolar rüşvet veriyorlar dediğini duyduğunda ne yapar, ahlaklı adamsa çağırır İçişleri Bakanı’nı. Böyle bir adamın siyasette yeri yoktur demesi lazım. Milletvekiliyle parlamentonun derhal harekete geçmesi lazım. O siyasetçi millete mi mafyaya mı hizmet ediyor?” dedi. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu hakkında açılan davalara da gülerek tepki göstererek “Vız gelir tırıs gider. Biz işimize bakıyoruz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği toplu açılış törenine katıldı. Törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, “‘128 milyar dolar nerede’ diye sorduk. Kavgalar, tartışmalar çıkararak olayın üstünü kapatmaya çalıştılar. Biz kapatmayacağız” dedi.